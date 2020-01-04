Новосибирцы выступают на юношеской Олимпиаде в Швейцарии

вчера 18:21 Поделиться

Фото Pixabay

Четверо спортсменов из Новосибирска поехали выступать на III юношескую Олимпиаду в Лозанне; всего с составе сборной России 106 человек.

На III зимние юношеские Олимпийские игры в швейцарской Лозанее выступают четверо спортсменов из Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба областного Минспорта. Открытие Игр прошло вчера, 9 января.

Всего в составе сборной России на соревнования отправились 106 спортсменов. Среди них четыре участника из Новосибиска — биатлонист Денис Иродов, лыжник Никита Писарев, а также хоккеисты Вячеслав Малов и Михаих Гуляев, которые сейчас выступают за омский "Авангард".

В юношеских Олимпийских играх участвуют спортсмены в возрасте до 18 лет. Интересы России представляют 45 девушек и 61 юноша из 20 регионов страны. Игры продлятся две недели — до 22 января. За это время спортсмены разыграют 81 комплект медалей. Участники выступают в 16 дисциплинах.

Напомним, сегодня федерация борьбы объяснила, почему Роман Власов не едет на чемпионат России, который пройдёт в Новосибирске.