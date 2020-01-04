Покусился на «семёрочку»: полицейские ищут грабителя, отобравшего «айфон» в центре Новосибирска

вчера 18:15 Поделиться

Фото pixabay.com, видео пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Ограбление мужчины в центре сибирской столицы попало на видео; полицейские просят опознать преступника.

«Айфона-семёрки» лишился житель Новосибирска. Утром 1 января неизвестный отнял у него смартфон и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

В полиции уточнили, что инцидент произошёл рядом с первым подъездом дома № 37 на улице Семьи Шамшиных.

«Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, изображённого на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам 232-21-65, 232-21-90, 8 913 005-74-39», – обратились правоохранители к новосибирцам.

Напомним, в августе новосибирец лишился «айфона» после встречи с подростками на тёмной улице.