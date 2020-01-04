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Пропавшую в Сибири 10 лет назад девочку изнасиловал и убил брат

вчера 15:51

Фото из социальных сетей

Следователи раскрыли преступление, которое произошло 10 лет назад; после секса брат замотал сестре лицо скотчем, отчего она и задохнулась.

В Красноярском крае раскрыли убийство, которое произошло в 2010 году. Тогда без вести пропала 14-летняя девочка из Берёзовки. Выяснилось, что её изнасиловал и убил родной брат. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

По предварительной версии следствия, девушка распивала спиртные напитки рядом с домом своего 25-летнего брата. Они зашли в дом, где тот сначала изнасиловал девушку, а затем перемотал ее тело скотчем. Когда девочка ещё была жива, молодой человек замотал ей нос и рот, из-за чего жертва не смогла дышать и умерла.

После этого убийца выкопал в подполье яму глубиной около двух метров и спрятал в ней тело. Через некоторое время злоумышленник залил это место бетоном.

В ходе допроса обвиняемый пытался обмануть следователей, говоря, что бросил тело в болото. Однако правоохранители решили на всякий случай проверить территорию рядом с домом мужчины. С помощью георадара вскоре были найдены останки.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 9 января стало известно, что омская школьница вместе с любовником зарезала свою мать.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

убийство
Красноярский край
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