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Сибирская авиакомпания требует возместить почти 2 миллиарда убытков с корпорации «Сухой»

сегодня 08:22

Фото с официального сайта авиакомпании "ИрАэро"

Из-за неудовлетворительного состояния технического самолётов SSJ-100 авиакомпания «ИрАэро» направила претензию к производителю АО «Гражданские самолёты Сухого»; основное требование документа возместить 2 миллиарда рублей.

Убытки авиакомпании «ИрАэро» с 2016 года составляют 1,9 миллиардов рублей. Они связаны с неудовлетворительным состоянием самолётов SSJ-100. Об этом сообщает Interfax.

Перевозчик направил претензию к производителю АО «Гражданские самолёты Сухого», в которой потребовал возместить убытки, связанные с техническим состоянием лайнеров. По сообщению источника агентства, в парке авиакомпании «ИрАэро» 9 самолётов SSJ-100. Они эксплуатируются с 2016 года. Однако четыре борта находятся в неудовлетворительном состоянии, из которых один не поднимался в небо уже три года и служит в основном источником запчастей.

В объявленную сумму включены расходы на содержание и ремонт лайнеров, убытки в связи с отменой или задержкой рейсов, а также упущенная выгода. При этом перевозчик оставляет за собой право подать иск в арбитражный суд, если претензия не будет удовлетворена.

Напомним, 10 января, самолёт SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил вынужденную посадку.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

авиация
SSJ-100
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