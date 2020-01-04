Сибирячка избила бригаду скорой помощи за то, что они посмотрелись в зеркало
Фот ос официального сайта управления Росгвардии по Республике Бурятия
Жительница Улан-Удэ нанесла удары врачам скорой помощи; ей не понравилось их поведение.
В столице Бурятии произошёл курьёзный случай. Женщина, вызвавшая скорую помощь мужу, избила двух врачей. Об этом сообщает сайт республиканского управления Росгвардии.
Как стало известно, женщине не понравилось, что врачи посмотрели в зеркало, когда приехали на вызов. Одну из них она ударила в голову, а другую в живот. Медики не растерялись и нажали тревожную кнопку. На помощь к ним прибыл экипаж Росгвардии, находившийся неподалёку.
Всего тревожными кнопками в Улан-Удэ оборудовано 24 кареты скорой помощи.
Напомним, 14 декабря машина скорой помощи застряла в снегу в Новосибирске на подъезде к больнице.
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