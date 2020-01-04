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Смертельное ДТП в Бердске попало на видео

вчера 16:21

Фото из группы «Автобердск» соцсети «ВКонтакте»

Страшное ДТП произошло на въезде в Бердск; женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Смертельная авария произошла на трассе Р-256 сегодня утром, 10 января. По данным портала «АвтоБердск», столкнулись «Тойота Пробокс» и ВАЗ-2114. Днём в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал момент ДТП.

На записи видно, как иномарка выехала боком на полосу встречного движения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате столкновения оказались зажаты в отечественном авто водитель и пассажирка. Женщина скончалась до прибытия скорой помощи от полученных травм.

Напомним, накануне в ДТП в Новосибирске пострадал пятилетний мальчик.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

ДТП
Новосибирск
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