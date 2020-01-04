Спасатели замерили лёд в местах крещенских купаний в Новосибирске

вчера 17:21 Поделиться

Фото из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»

Восемь оборудованных купелей будут работать в Новосибирске в Крещение; накануне спасатели проверили лёд рядом с прорубями на безопасность.

Толщину льда в местах, где во время религиозного праздника Крещения Господня будут действовать разрешённые купели, замерили спасатели МАСС. Об этом сообщается в группе спасателей в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году в Новосибирске откроют восемь купелей по следующим адресам:

1. Октябрьский район, протока р. Оби в районе МР «Европейский берег». Толщина льда – 60 сантиметров.

2. Ленинский район, карьер на «Юго-западном» жилом массиве. Толщина льда – 35 сантиметров.

3. Ленинский район, река Обь в районе микрорайона «Затон», улица Заобская, 97. Толщина льда – 25 сантиметров.

4. Заельцовский район, обводнённый котлован озеро «Жемчужина Сибири». Толщина льда – 45 сантиметров.

5. Новосибирский район, озеро «Спартак». Толщина льда – 45-50 сантиметров.

6. Советский район, ОВХ МАУК ПКиО «У моря Обского» пляж «Бумеранг». Толщина льда – 40 сантиметров.

7. Ленинский район, озеро Медвежье, улица Станционная. Толщина льда – 40 сантиметров.

8. Ленинский район, река Обь, акватория пожарного причала. Толщина льда – 40 сантиметров.

«По итогам проверки установлено, что структура и толщина льда соответствуют нормам для массового пребывания людей на льду», – заключили спасатели.

Ранее сообщалось, что к кануну крещенских купаний будут разработаны маршруты подъездов и выездов к купелям, организованы места парковки и освещение мест для ныряния в тёмное время.

Напомним, в декабре на совещании в мэрии были озвучены требования к купелям – их глубина, ширина и правила погружения.