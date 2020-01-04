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В Новосибирске ребёнок провалился в открытый люк

вчера 20:57

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Заельцовском районе на улице Кропоткина девочка не заметила открытый люк и провалилась; на месте ЧП работали врачи скорой помощи.

Новосибирские врачи скорой помощи оказали помощь ребёнку, провалившемуся в открытый люк. Инцидент произошёл на улице Кропоткина в Заельцовском районе. Об этом сообщают подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению подписчиков, ребёнок провалился в люк, скрытый снегом. Это произошло во дворе дома №261/2 по улице Кропоткина. На месте ЧП работали спасатели и врачи скорой помощи. Они доставили девочку в больницу с повреждением ноги.

Напомним, 10 января стало известно о ребёнке, которого завалило снегом.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

скорая помощь
Новосибирск
ребёнок пострадал
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