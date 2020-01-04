В Сибири у вертолёта с детьми на борту отказал двигатель

вчера 16:32 Поделиться

Фото с сайта «авиару.рф»

Следователи проверяют инцидент с вынужденной посадкой вертолёта в Красноярском крае; у машины отказал двигатель.

Из-за отказа двигателя вертолёт МИ-8Т совершил сегодня вынужденную посадку в Красноярском крае. На борту находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров, в том числе 12 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл в 11 часов 23 минуты в 20 километрах от посёлка Сындасско. Вертолет МИ-8Т принадлежал авиакомпании АО «КрасАвиа». Воздушное судно совершало полёт по маршруту Сындасско – Хатанга.

Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило, уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту возможного нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в конце декабря из-за жёсткой посадки вертолёта Ми-8 возбудили уголовное дело.