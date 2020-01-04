В Сибири в тоннеле придавило снегом ребёнка

вчера 20:16 Поделиться

Фото: tatianakha8557 сайт deskgram.co

В городе Алейске Алтайского края под снегом чуть было не погиб 11-летний мальчик; его придавило в самодельном тоннеле.

В Алтайском крае трагедией чуть было не закончилась игра на улице 11-летнего мальчика. Он построил в снегу тоннель. Однако, во время игры на него обрушилась снежная крыша. О данном инциденте сообщается на сайте Следственного управления СКР по Алтайскому краю. По факту случившегося проводится проверка.

Как стало известно, 6 января мальчик играл на территории усадьбы. В сугробе он вырыл тоннель. И когда он находился внутри, на него обрушилась снежная масса. К счастью, вовремя подоспевшие взрослые достали его из-под завала. Ребёнок был госпитализирован в ближайшую больницу с признаками асфиксии.

В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз. По результатам проверке будет принято процессуальное решение.

Напомним, 10 января сотрудники МЧС предупредили об опасности выхода на лёд.