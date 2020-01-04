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Врачи назвали грибной суп эффективным лекарством от рака

сегодня 09:42

Фото с сайта pixabay.com

Врач из Египта Сихим Сукиа объяснил пользу грибного супа; в нём содержатся элементы, которые не позволяют развиваться в организме раковым клеткам.

Грибной суп полезно употреблять в пищу регулярно в осенне-весенний период, во время повышенной опасности подхватить простудные заболевания. Об этом рассказал египетский врач Сихим Сукиа порталу thetimeshub.in. По его словам это блюдо также способно противостоять злокачественным новообразованиям.

«Нужно чаще радовать себя блюдами из грибов. Они обладают многими полезными свойствами, в том числе позволяют поддерживать вес, укреплять сердце и очищать кровеносные сосуды», — заявил доктор.

Он также отметил, что грибной суп благоприятно действует на пациентов с гипертонической болезнью, так как он снижает артериальное давление. За счёт огромного содержания в грибах таких микроэлементов как калий, фосфор, цинк, железо, марганец, йод, медь, аминокислоты и витамины организм защищается от новообразований, в том числе и онкологических.

Однако пациентам с заболеваниями почек, печени, пищеварительной системы нужно посоветоваться с лечащим врачом. Грибы могут вызвать обострение гастрита и язвенную болезнь.

«Лучше всего употреблять грибы в зимнее время, поскольку они являются иммунностимуляторами», — рассказал Сихим Сукиа.

Напомним, 21 декабря учёные назвали способ избежать рака.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

здоровье
рак
онкология
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