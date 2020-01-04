Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за первые дни января

вчера 18:01 Поделиться

Фото Госавтоинспекции Новосибирской области, из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Ежедневно в Новосибирской области происходит множество аварий; редакция Сиб.фм сделала обзор самых серьёзных ДТП за минувшие дни, в которых погибли или пострадали люди.

По данным Госавтоинспекции, с 1 по 9 января в Новосибирской области произошло 18 аварий, в которых погибли четыре человека, а ещё 33 получили различные травмы. Самые страшные ДТП попали в наш еженедельный обзор.

«И в ямку бух»

5 января жительница Новосибирска за рулём Infiniti пострадала, влетев в яму на Октябрьском мосту. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На месте происшествия работали спасатели, которые при помощи специального инструмента вытащили водителя из автомобиля. Прибывшие врачи скорой помощи оказали девушке помощь, после чего доставили её в больницу.

«Зажало»

На въезде в Бердск 8 января произошло страшное ДТП, в котором погибла женщина. Водитель «Тойота Пробокс» не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114.

В «Ладе» оказались зажатыми водитель и пассажирка. С помощью гидроинструмента спасатели вытащили из сильно повреждённого отечественного автомобиля водителя. Пассажирку, к сожалению, спасти не удалось: она скончалась на месте ещё до прибытия скорой помощи.

«Рядом с "Больницей"»

8 января в Заельцовском районе Новосибирска женщина погибла в ДТП. Видео появилось в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На 1-м Мочищенском шоссе рядом с остановкой «Больница» столкнулись кроссовер Volkswagen Tiguan и автомобиль Honda Fit, который выехал на полосу встречного движения. В хэтчбеке зажало женщину, находившуюся на пассажирском сидении: к сожалению, она погибла. Кроме того, двух человек доставили в больницу.

«Ребёнка-то за что?»

9 января вечером на пресечении Красного проспекта и улицы Георгия Колонды столкнулись Toyota Corolla и пассажирская «Газель».

«В результате ДТП два пассажира маршрутной газели доставлены в больницу, травмы уточняются. Пятилетний пассажир Toyota Corolla тоже был доставлен в больницу для уточнения диагноза», – рассказал Сиб.фм инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Смерть за рулём»

39-летний сибиряк, управляя автомобилем ВАЗ-21124, двигался по трассе К-17Р в направлении Новосибирска. В пути следования он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21124 от полученных травм скончался на месте. 43-летний пассажир данного автомобиля доставлен в больницу с различными травмами.

Напомним, в конце декабря на дорогах Новосибирской области погибли шесть человек.