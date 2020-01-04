Автомобилист ночью снёс остановку в Новосибирске

сегодня 10:46 Поделиться

фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Водитель задержан сотрудниками ГИБДД на месте; по словам очевидцев, он был в нетрезвом состоянии.

Сибиряк снёс на своём «Ниссан Премьера» остановочный павильон на улице Ватутина перед поворотом на Бугринский мост и улетел в сугроб сегодня ночью. Информацией поделились подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В этом ДТП никто не пострадал. Быстро прибывшие сотрудники ГИБДД задержали нарушителя общественного спокойствия, который, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказывался, вёл себя вызывающе.

Напомним, 9 января под Новосибирском произошло смертельное ДТП.