Автомобилист ночью снёс остановку в Новосибирске
фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Водитель задержан сотрудниками ГИБДД на месте; по словам очевидцев, он был в нетрезвом состоянии.
Сибиряк снёс на своём «Ниссан Премьера» остановочный павильон на улице Ватутина перед поворотом на Бугринский мост и улетел в сугроб сегодня ночью. Информацией поделились подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
В этом ДТП никто не пострадал. Быстро прибывшие сотрудники ГИБДД задержали нарушителя общественного спокойствия, который, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказывался, вёл себя вызывающе.
Напомним, 9 января под Новосибирском произошло смертельное ДТП.
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