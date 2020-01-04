Более 20 тонн гранатов не пустили в Новосибирск

сегодня 12:19 Поделиться

фото PIXABAY.COM

Гранаты из Казахстана не доехали до новосибирских потребителей; партия перевозилась без маркировок.

Незаконный ввоз в Новосибирскую область 20 тонн казахстанских гранатов был пресечён инспекторами Россельхознадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Груз следовал автомобильным транспортом для последующей реализации в Новосибирске. Как заметили специалисты на фитосанитарном контрольном посту «Карасук», на партии отсутствовала маркировка, в которой должна была быть отображена информация о наименовании продукции, стране происхождения и экспортёре.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции был запрещён.

Напомним, в июле 2019 года яблоки из Белоруссии разрешили ввозить в Россию.