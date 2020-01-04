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«Детям это нравится»: «отрезанная» рука попалась ребёнку в яйце-сюрпризе

сегодня 16:52

фото "ЧП Омск"

Необычная игрушка шокировала сибирячку; компания-производитель считает это нормальным.

Жительница Омска пожаловалась на автомат, выдающий игрушки, в котором среди прочего находятся фейковые отрубленные конечности. Пост она опубликовала в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня выпало из автомата в детской поликлинике! Связались с хозяином этих чудесных игрушек, а он, смеясь в трубку, сказал, что их всего 200 штук в городе, и там есть ещё глаза и уши! На вопрос: "Вы считаете, что это нормальная игрушка?" мне ответили, что детям это нравится!», — пишет негодующая сибирячка.

Пользователи сети поддержали жительницу Омска своими комментариями:

«Печально конечно, что многие "ЗА" такие игрушки! Наверное, своим детям такие и покупают! Деградация полнейшая!»

«Ничего нормального в такой игрушке не вижу! Я бы вообще не знаю, как я объяснила детям, что это за игрушка и как с ней играть. Фигню всякую пихают в эти автоматы. И не у всех дети играют в комп. игры и считают, что это нормально и допустимо. А потом говорим, почему такие дети жестокие и убивают!»

Напомним, ранее новосибирцев возмутило поведение семейной пары с ребёнком в метро.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

Омская область
игрушки
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