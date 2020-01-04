Девочка из Новосибирска покорила всех на неделе моды в Китае

сегодня 18:27 Поделиться

Фото из социальных сетей

Екатерина Романова в свои шесть лет стала звездой китайского подиума; юная сибирячка поразила зрителей в конкурсе «Любимый край, ты так прекрасен».

Шестилетняя Екатерина Романова приняла участие в конкурсе в рамках «II Международной Детской Недели Моды в Санья». Ранее Сиб.фм уже писал, что девочка прошла отборочный этап в Новосибирске, взяв главный приз.

В финале участвовали около 400 детей из разных стран, для которых были придуманы различные конкурсы и задания. Китайский зритель не смог устоять перед очарованием юной сибирячки в шапке-ушанке, которая поразила всех в самое сердце в конкурсе «Любимый край, ты так прекрасен».

Напомним, 9 декабря красавица из Новосибирска выиграла конкурс красоты в Малайзии.