Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает
Подростковые банды

Лента новостей

Девочка из Новосибирска покорила всех на неделе моды в Китае

сегодня 18:27

Фото из социальных сетей

Екатерина Романова в свои шесть лет стала звездой китайского подиума; юная сибирячка поразила зрителей в конкурсе «Любимый край, ты так прекрасен».

Шестилетняя Екатерина Романова приняла участие в конкурсе в рамках «II Международной Детской Недели Моды в Санья». Ранее Сиб.фм уже писал, что девочка прошла отборочный этап в Новосибирске, взяв главный приз.

В финале участвовали около 400 детей из разных стран, для которых были придуманы различные конкурсы и задания. Китайский зритель не смог устоять перед очарованием юной сибирячки в шапке-ушанке, которая поразила всех в самое сердце в конкурсе «Любимый край, ты так прекрасен».

Напомним, 9 декабря красавица из Новосибирска выиграла конкурс красоты в Малайзии.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

красота
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

30213
Всадник на лошади устроил погоню за лосями в сибирском лесу
28364
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
24536
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
22832
Двоих взрослых и ребёнка доставила санавиация из районов Новосибирской области
22385
Служебная собака вывела на преступника по следу на снегу
18809
Под Новосибирском пожарные тушат рынок
17850
Жительница Новосибирска «продырявила» ножом своего возлюбленного