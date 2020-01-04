Иран признал, что случайно сбил украинский самолёт

сегодня 13:09 Поделиться

фото PIXABAY.COM

Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке; виновные будут привлечены к ответственности.

Власти Ирана признали, что украинский Боинг был сбит их ракетой. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные средства массовой информации.

Также президент Ирана написал в социальных сетях, что страна глубоко сожалеет о допущенной катастрофе. По его словам, все виновные будут наказаны.

Напомним, что рано утром 8 января Boeing-737 со 167-ю пассажирами и 9-ю членами экипажа на борту потерпел крушение.