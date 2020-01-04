Какие традиции нужно соблюдать в Крещение

сегодня 15:47 Поделиться

фото 5-tv.ru

Крещение — один из 12 главных христианских праздников; в народных традициях в этот день заканчиваются Святки.

Кроме погружения в купели существует ещё несколько традиций, которые принято было раньше соблюдать в Крещение. Мы собрали некоторые из них, чтобы вы могли как следует подготовиться к этом празднику.

Вечер накануне праздника называется Крещенским сочельником. Раньше на Руси было принято собираться всей семьёй на ужин, а после трапезы (обязательно постной!) ложки складывались в общую миску и накрывались хлебом. Согласно верованиям, это должно было принести богатый урожай.

Не обходилась подготовка к празднику и без суеверий. В эту ночь нужно было над дверью, окнами и даже печной заслонкой рисовать кресты, чтобы оградить свой дом от нечистой силы и дурных вестей.

Так как в Крещение завершаются Святки, девушки в эту ночь всегда ворожили на суженого (хотя гадать накануне праздника и грешно). Несмотря на это, утро вся семья встречала молитвой. Считается, что в утро Крещения Бог слышит людей особенно хорошо.

Напомним, 10 января спасатели замерили лёд в местах крещенских купаний в Новосибирске.