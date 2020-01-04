Новосибирец стал одной из самых влиятельных фигур в российском искусстве
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Приглашённые эксперты оценили вклад галеристов, издателей, чиновников, арт-менеджеров в российское искусство; сибиряк оказался на 45-ой позиции престижного рейтинга.
Руководитель Сибирского филиала Государственного центра современного искусства, участник арт-группы «Синие носы» Вячеслав Мизин занял 45-е место в рейтинге самых влиятельных фигур современного искусства по версии журнала «Артгид».
Вячеслав участвовал в выставке «Труд — цель, идея» в ГЦСИ, открыл персональную выставку в Новосибирском государственном краеведческом музее («За тысячу лет до синих носов», объединившую около 40 акварелей 1980-х), курировал выставку фотографа Антона Веселова. В 2019 году Мизин также выступил организатором персональной выставки Павла Мирошникова («Связь времен. Два проекта») в Новосибирском государственном краеведческом музее, проекта Николая Исаева и Лукии Муриной «ВООБРАЖАЕМЫЙ МУЗЕЙ. Музеефикация современного искусства».
Напомним, 8 января в столице Сибири завершился фестиваль снежных скульптур.
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