Новосибирцев возмутило поведение семейной пары с ребёнком в метро

сегодня 14:32 Поделиться

Фото "Подслушано Новосибирск"

В вагон поезда зашла семья с маленькими ребенком; оба родителя достали телефоны и с увлечением начали что-то смотреть на экранах.

В Новосибирске пассажира метро возмутила семейная пара. Свой полный негодования пост он опубликовал в сообществе «Подслушано Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадре видно, как присевшие на свободные места в вагоне метро родители достали телефоны и с увлечением начали что-то смотреть на экранах смартфонов. Молодого человека, сделавшего снимок, возмутило, что пара совершенно перестала обращать внимание на маленького ребёнка.

Однако пользователи сети не разделили переживания парня относительно судьбы малыша и встали на защиту молодой семьи:

«Может, они удалённо работают, вся работа в телефоне. А если по правде, ну зачем из ничего трагедию делать», — написали сибиряки в комментариях.

Напомним, 29 декабря обливающиеся новосибирцы на площади Ленина шокировали горожан.