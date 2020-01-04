Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Байкале

сегодня 17:18 Поделиться

фото Сергея Зверева из социальной сети Instagram

Стилист выступает против строительства завода по розливу воды в поселке Тулук; ранее звёздного парикмахера уже штрафовали за подобные акции.

Популярный звёздный стилист и король моды Сергей Зверев решил устроить одиночный пикет на Байкале против китайского завода по розливу воды в посёлке Тулук. Пост он разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«Скоро весна, прилетят редкие краснокнижные птицы. Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских Болот нарушена. На людей, которые пытаются приблизиться к заводу, охранники целенаправленно натравливают и выпускают злых собак», — пишет Сергей Зверев на своей странице.

Примечательно, что весной 2019 года Зверев уже выходил на одиночный пикет возле Кремля. Тогда всё закончилось печально: шоумена оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Напомним, летом 2019 года Сергей Зверев потребовал потушить лесные пожары в Сибири.