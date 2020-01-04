Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает
Подростковые банды

Лента новостей

«Сибирь» одержала уверенную победу над «Локомотивом»

сегодня 11:33

Фото ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» обыграла «Локомотив» со счётом 2:1; до этого поражения команда из Ярославля одержала три победы.

Хоккейный клуб «Сибирь» вырвал победу у «Локомотива». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сначала игра не задалась. Казалось, что всё против «Сибири»: даже первый период матча прошёл без забитых шайб. В начале второго тайма «Локомотиву» удалось обойти нашу защиту и отправить шайбу в ворота «Сибири». Но уже спустя минуту забил ответную шайбу Григорий Дениснеко.

В третьем тайме ребята из сибирской команды забили свой второй, победный, гол: в этот раз отличился Виктор Камаров.

Напомним, 6 января ХК «Сибирь» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу».

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

ХК «Сибирь»
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

30213
Всадник на лошади устроил погоню за лосями в сибирском лесу
28364
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
24536
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
22832
Двоих взрослых и ребёнка доставила санавиация из районов Новосибирской области
22385
Служебная собака вывела на преступника по следу на снегу
18809
Под Новосибирском пожарные тушат рынок
17850
Жительница Новосибирска «продырявила» ножом своего возлюбленного