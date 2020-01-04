«Сибирь» одержала уверенную победу над «Локомотивом»

сегодня 11:33 Поделиться

Фото ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» обыграла «Локомотив» со счётом 2:1; до этого поражения команда из Ярославля одержала три победы.

Хоккейный клуб «Сибирь» вырвал победу у «Локомотива». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сначала игра не задалась. Казалось, что всё против «Сибири»: даже первый период матча прошёл без забитых шайб. В начале второго тайма «Локомотиву» удалось обойти нашу защиту и отправить шайбу в ворота «Сибири». Но уже спустя минуту забил ответную шайбу Григорий Дениснеко.

В третьем тайме ребята из сибирской команды забили свой второй, победный, гол: в этот раз отличился Виктор Камаров.

Напомним, 6 января ХК «Сибирь» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу».