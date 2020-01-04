Сибирячка в очках пропала в Новосибирске перед Новым годом

сегодня 11:08 Поделиться

Фото поискового отряда "Маяк"

Почти две недели волонтёры и сотрудники полиции ищут девушку; 30 декабря она ушла из дома, но обратно так и не вернулась.

В Новосибирске волонтёры просят помощи в поисках 33-летней Елены Константиновой. 30 декабря она вышла из дома на улице Лазарева (Дзержинский район) и до настоящего времени не вернулась обратно. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы: рост 155-160 сантиметров, плотного телосложения, волосы каштановые, стрижка удлинённое каре, глаза серые, носит очки. В день исчезновения была одета: фиолетовая куртка с рисунком, чёрные штаны, синие сапоги.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер «Маяк»: 8-951-393-09-11.

Напомним, в Новый год в Новосибирске без вести пропал мужчина с татуировкой на руке.