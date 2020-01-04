Сильно проголодался: пьяный новосибирец украл продукты из холодильника друга

сегодня 13:41 Поделиться

фото PIXABAY.COM

В Татарске раскрыто ужасное преступление; коварный сибиряк похитил продукты питания у лучшего друга.

В Новосибирской области совместное распитие алкогольных напитков закончилось кражей продуктов из холодильника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Обратившийся в полицию житель Татарска рассказал, что знакомый похитил из его дома продукты питания и скрылся. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 2,5 тысяч рублей. Правоохранители установили и задержали «голодного» подозреваемого – 30-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 10 января Аudi Q5 угнали у сибирячки, пока она отдыхала за рубежом.