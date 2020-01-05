Три автомобиля не поделили дорогу в центре Новосибирска
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
На пересечении Красного проспекта и улицы Коммунистической столкнулись несколько машин; к счастью, обошлось без пострадавших.
Тройное ДТП произошло вечером 11 января в самом центре Новосибирска. Фотографии появились в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На пересечении Красного проспекта и улицы Коммунистической столкнулись кроссовер Toyota Rav4, универсал Mitsubishi Lancer и хэтчбек Hyundai.
От удара у Тойоты разлетелись на части бампер и решётка радиатора, а также помялись крылья и капот. Лансеру же вдавило обе двери по правому борту.
В этом ДТП обошлось без пострадавших.
Напомним, 11 января автомобилист ночью снёс остановку в Новосибирске.
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