Три трупа обнаружили спасатели за последние сутки в Новосибирске
Фото спасателей МАСС
Спасатели вскрыли квартиры в трёх районах города и обнаружили там тела без признаков жизни; мёртвых сибиряков передали сотрудникам полиции.
Спасатели МАСС обнаружили три трупа в Новосибирске 10 января. Об этом сообщает пресс-служба организации в социальной сети «ВКонтакте».
Первый вызов поступил в 12:30 с улицы Гидромонтажной. Заблокирована дверь, мужчина не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен новосибирец 1950 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции.
Во второй раз спасатели выезжали в Калининский район на улицу Народную в третьем часу дня. Заблокирована дверь, и в этом случае мужчина не отвечает. В квартире обнаружен сибиряк 1976 года рождения без признаков жизни. Труп передали полиции.
Последний за день вызов поступил в десять часов вечера. Женщина не отвечает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружена жительница Новосибирска 1948 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам скорой помощи.
Напомним, 9 января два трупа нашли спасатели в Новосибирске.
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