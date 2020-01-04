Три трупа обнаружили спасатели за последние сутки в Новосибирске

сегодня 11:54 Поделиться

Фото спасателей МАСС

Спасатели вскрыли квартиры в трёх районах города и обнаружили там тела без признаков жизни; мёртвых сибиряков передали сотрудникам полиции.

Спасатели МАСС обнаружили три трупа в Новосибирске 10 января. Об этом сообщает пресс-служба организации в социальной сети «ВКонтакте».

Первый вызов поступил в 12:30 с улицы Гидромонтажной. Заблокирована дверь, мужчина не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен новосибирец 1950 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции.

Во второй раз спасатели выезжали в Калининский район на улицу Народную в третьем часу дня. Заблокирована дверь, и в этом случае мужчина не отвечает. В квартире обнаружен сибиряк 1976 года рождения без признаков жизни. Труп передали полиции.

Последний за день вызов поступил в десять часов вечера. Женщина не отвечает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружена жительница Новосибирска 1948 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам скорой помощи.

Напомним, 9 января два трупа нашли спасатели в Новосибирске.