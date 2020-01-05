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Ушёл в занос: три человека погибли в ДТП

сегодня 09:24

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Под Орлом столкнулись седан и микроавтобус; участники аварии вылетели с дороги, сами машины получили критические повреждения.

Страшная авария унесла жизни троих человек в Орловской области. Ещё шестеро получили тяжёлые травмы, их доставили в ближайшую больницу. Об этом сообщили подписчики сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На 400-м километре трассы М-2 под Орлом столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и седан Renault. Для извлечения пострадавших из искорёженных машин, спасателям пришлось применять спецтехнику. Предварительная причина произошедшего – один из автомобилей ушёл в занос на заснеженной трассе.

Напомним, 9 января под Новосибирском произошло смертельное ДТП.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

автомобили
ДТП
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