Актриса Рената Литвинова попала под колёса автомобиля

вчера 21:34 Поделиться

Скриншот Первого канала

Ренату Литвинову сбили в центре Москвы в день рождения; её госпитализировали с травмами руки и ноги.

Знаменитая российская актриса театра и кино Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы сегодня, 12 января. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По данным источника канала, артистку госпитализировали с травмой руки и ноги.

ДТП произошло в день рождения актрисы. Источник уточняет, что водитель совершил наезд на Литвинову недалеко от ресторана Макдональдс. По предварительной версии, за рулём автомобиля сидела девушка. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, накануне в Орловской области в ДТП погибли три человека.