Актриса Рената Литвинова попала под колёса автомобиля
Скриншот Первого канала
Ренату Литвинову сбили в центре Москвы в день рождения; её госпитализировали с травмами руки и ноги.
Знаменитая российская актриса театра и кино Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы сегодня, 12 января. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По данным источника канала, артистку госпитализировали с травмой руки и ноги.
ДТП произошло в день рождения актрисы. Источник уточняет, что водитель совершил наезд на Литвинову недалеко от ресторана Макдональдс. По предварительной версии, за рулём автомобиля сидела девушка. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, накануне в Орловской области в ДТП погибли три человека.
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