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Долг ритейлера "НСК Холди" вырос до 17 миллиардов рублей

сегодня 11:29

Фото Pixabay

Суд удовлетворил запрос "НСК Холди" об отмене обеспечительной меры; ритейлер считает, что это приведёт к невыплате зарплат и социальной напряжённости.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство об отмене обеспечительной меры в отношении ритейлера "НСК Холди". Как сообщает РБК Новосибирск, кредитор попытался в рамках дела о банкротстве "Холидея" списать его долги — сумма обеспечительной меры идентична сумме задолженности. В общей сложности банк требовал 17,4 миллиардов рублей.

Как следует из материалов Арбитражного суда Новосибирской области, 23 декабря Альфа-Банк обратился в суд с требованием наложить обеспечительные меры на имущество "НСК Холди" в размере 17,4 млрд. рублей.

«В обоснование необходимости принятия указанных обеспечительных мер заявитель указывает на то, что непринятие обеспечительных мер повлечет существенный вред кредиторам и может сделать неисполнимым судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности», — приводит издание цитату из материалов дела.

Представители ритейлера в свою очередь объяснили, почему необходимо заменить обеспечительную меру. По их словам, от этого могут пострадать третьи лица.

"В ООО «НСК Холди» действует 255 магазинов, численность работников составляет 2 387 человек, из них работают 2 241 человек, невозможность выплаты заработной платы приведет к увольнению сотрудников, что приведет к социальной напряженности", — аргументировал ответчик.

Суд удовлетворил запрос "НСК Холди" о замене обеспечительных мер. По мнению суда, арест 17,4 млрд. рублей является чрезмерной мерой и повлечёт причинение убытков третьим лицам.

Напомним, накануне стало известно, что "ИрАэро" требует возместить 2 млрд. рублей убытков с корпорации "Сухой".

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

банкротство
долги
Новосибирск
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