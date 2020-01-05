Груда стройматериала упала на рабочих в Новосибирске
Скриншот из видео "АСТ-54"
На строителей посыпались стройматериалы с крыши многоэтажки; они чудом не задели никого из людей, повредив лишь машину.
Рабочие на стройке едва не пострадали под упавшей на них грудой стройматериалов в Ленинском районе Новосибирска. Как сообщает подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошёл накануне, 11 января. С высоты нескольких десятков метров на строителей начали падать различные предметы.
По данным автора поста, случай произошёл на одной из строек в Горском жилмассиве. Никто из работников в происшествии не пострадал. Однако автор отмечает, что падающие стройматериалы повредили припаркованную рядом бетономешалку. На ней теперь глубокая вмятина.
Напомним, 10 января ребёнок провалился в открытый люк в Новосибирске.
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