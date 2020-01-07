Красноярск попал топ-10 самых загрязнённых городов планеты

сегодня 07:48 Поделиться

Скриншот телеграм-канала "Борус"

Краевой центр оказался там впервые за 2020 год; спустя некоторое время он уже опустился на 15 место.

Красноярск вошёл в десятку самых загрязнённых городов мира накануне, 12 января. Первым на это внимание обратил телеграм-канал "Борус". По данным проекта AirVisual, Красноярск занял седьмое место. Краевой центр обошёл Бишкек и Нью-Дели.

Спустя несколько часов Красноярск опустился на несколько позиций. Сейчас город находится на 15 месте рейтинга. Сейчас в Красноярске вновь объявлен режим чёрного неба — из-за большого количества смога и вредных веществ воздух может быть вредным для организма. Город неоднократно ранее возглавлял рейтинг самых городов с самым загрязнённым воздухом.

Напомним, 11 января Сергей Зверев устроил одиночный пикет против строительства китайского завода на Байкале.