Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь

сегодня 18:25 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

Совсем скоро россияне начнут обрядовое купание в Крещение Господне; Сиб.фм кратко расскажет о рекомендациях врачей, которые помогут не навредить себе.

Жители Новосибирской области готовятся к встрече одного из главных христианских праздников. Крещение Господне предполагает омовение и купание в водоёмах.

В крещенские морозы вода в купелях ледяная — это значит, что к процессу необходимо подходить с умом. Вот несколько рекомендаций от МЧС и Роспотребнадзора, которые помогут избежать нежелательных последствий.

Первое и самое главное правило — трезво оценить своё здоровье. Без специальной подготовки купание в ледяной воде может закончиться плачевно. Ни в коем случае нельзя совершать омовение при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Также необходимо обратить внимание на давление. При повышенном есть риск спазма сосудов, а в худшем случае — инсульта. Пониженное давление может привести к потере сознания.

Роспотребназор не рекомендует купаться в проруби детям. Их система терморегуляции ещё не развита до конца. Переохлаждение может произойти слишком быстро.

Все ведомства сходятся в одном — категорический отказ от алкоголя.

Омовение нельзя совершать слишком быстро. Перед тем, как окунуться, стоит сделать разминку и разогреть тело.

Всё просто: сначала снять верхнюю одежду, спустя несколько минут обувь, затем можно раздеться по пояс и зайти в воду. Роспотребназор рекомендует натереть тело жирным кремом. Сразу после выхода из воды надо вытереться полотенцем и в первую очередь надеть шапку, так как риск простудить мокрую голову на морозе очень велик.

Купаться можно только в специально оборудованных местах. Сиб.фм уже писал, где в Новосибирске находятся купели — в городе их восемь.

Напомним, 10 января спасатели замерили толщину льда в местах крещенских купаний в Новосибирске.