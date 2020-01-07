Лайфхак дня: что делать, если прилип языком к ледяной горке?

сегодня 06:42 Поделиться

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Думаете, нет ничего хуже, чем засунуть в рот электрическую лампочку, а потом звать на помощь спасателей, чтобы они могли извлечь предмет; ошибаетесь — приклеиться языком в металлической трубе или санкам в мороз ещё неприятнее.

Что-что, а это может случиться с каждым: по неофициальным данным, каждый второй российский мальчишка приклеивался языком к ледяной горке или холодной металлической конструкции. Слишком уж велик соблазн — лично проверить, что без слёз и крови выбраться из этой неприятной ловушки почти невозможно. Рассказываем, как быть, если уж довелось лизнуть хромированную трубу или перекладину качели.

Если ребёнок прилип к переносному предмету — санкам или лопатке — а до дома — рукой подать, считайте, вам повезло. Стоит зайти в тепло и проблема решится сама собой.

«Бывалые прилипалы» советуют отклеиваться от холодного с помощью теплой воды. Если с собой есть термос с чаем (главное, чтобы он был не очень горячем), то жидкостью можно полить на место соприкосновения языка с ледяной поверхностью и попытаться вырваться.

Ещё один из действенных способов — попробовать активно дышать на место «стыковки». Как вариант — можно попускать слюни — это толе поможет согреть металл. Так отклеиться будет проще.

Если же ни один их этих способов не работает, придётся проявлять силу воли. Причём, лучше не затягивать. Чем дольше малыш стоит на морозе с приклеенным к холодному предмету языком, тем хуже. Из-за паники и лишней суеты можно усугубить ситуацию — к холодному, например, прилипнет не только язык, но и губы. Поэтому если есть вместо того, чтобы лить слёзы, быстро отклеиться. Да, это больно, но ранение вряд ли будет опасным для здоровья. Медики советуют смазывать повреждённый язык противовоспалительным гелем или хлогиксидином — через неделю ранка затянется.

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