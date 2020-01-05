Названа дата встречи нового тренера ФК "Новосибирск" с фанатами
Фото ФК "Новосибирск"
Сергей Кирсанов встретится с болельщиками в бизнес-школе B2YOU; начало в 19:00.
Новый главный тренер футбольного клуба "Новосибирск" встретится с фанатами завтра, 13 января. Об этом пишет официальное сообщество клуба в социальной сети "ВКонтакте". Встреча пройдёт в бизнес-школе B2YOU по адресу Советская, 49. Начало встречи в 19:00.
Сергей Кирсанов возглавил "Новосибирск" 10 января после отставки тренера Игоря Чугайнова, которая произошла в конце прошлого года. Ранее Кирсанов был главным тренером футбольного клуба "Сибирь".
Напомним, ранее Игорь Чугайнов заявил, что российский футбол деградирует.
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