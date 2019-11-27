"Неужели трудно лифчик надеть?": подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая

сегодня 17:16 Поделиться

Фото с личной страницы Натальи Мишиной в Instagram

Блогер Наталья Мишина помогла семье мальчика из Камня-на-Оби; в ответ на это подписчики обвинили её в неискренности и набросились со странными претензиями.

Блогер Наталья Мишина стала знаменитой благодаря истории со сбором денег подростку из Алтайского края. Ребёнок оплатил ей проезд в автобусе, когда Мишина ехала со своей дочерью. Три дня назад девушка рассказала об этом своём Instagram.

По словам блогера, она проехала с Ваней четыре остановки. За это время парень из Камня-на-Оби рассказал о своих увлечениях — он любит рисовать. Также он сказал, что сейчас они с мамой пытаются сделать ремонт дома, но денег на него не хватает.

"Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос...нет. Не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ", — пишет Наталья Мишина.

Спустя несколько дней подписчики откликнулись на призыв блогера и собрали более миллиона рублей. Однако на Наталью сразу набросились хейтеры, которые считают, что она помогает не тем людям.

"И что? Я двух сыновей 4 и 5 лет одна подымаю. Живу на съемной квартире, родных нет. Очень мечтаю о своей маленькой квартире. Всё ,что зарабатываю, отдаю за садики и за съем жилья. А вы тут 1,5 млн на ремонт. Круто", — пишет одна из подписчиц.

Другие считают, что всю историю блогер затеяла лишь ради пиара.

"Столько у нас людей то сентиментальных... Какая история драматичная, и за проезд заплатил сердобольный, и жизнь тяжелая с мамой и ремонтом... хорошо бы, если люди реально помогли ИМ, а не пропиариться автору...", — пишет другой подписчик.

Некоторые и вовсе обвиняют Наталью Мишину в странных вещах, которые никак не относятся к теме.

"Не понимаю таких женщин, которые заходят в дом к посторонним людям и не надевают лифчик. Неужели трудно надеть?", — возмущается комментатор.

Сегодня, 12 января, блогер рассказала, что, несмотря на все нападки, семья Вани из Камня-на-Оби сейчас живёт счастливо. По словам Мишиной, они теперь местные знаменитости. Также она заверила, что никаких проблем с налоговой из-за полученной крупной суммы денег у семьи не будет.

Напомним, в ноябре прошлого года хейтеры атаковали мужа больной раком жительницы Новосибирска Марии Силантьевой.