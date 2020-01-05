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Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:11

Фото из социальных сетей/ХК «Сибирь»/с официального сайта аквапарка «Аквамир»/ГУ МЧС России по Новосибирской области/Новосибирской митрополии/коллаж Сиб.фм

Прошедшие семь дней вместили в себя пять выходных и один из главных православны праздников года. Как всегда в каникулы, больше всего работы было у врачей, пожарных и спасателей. Не менее усердно пришлось потрудиться и спортсменам. Главные события самой короткой рабочей недели в году – в Итогах недели Сиб.фм.

Обнадёжили

Понедельник, 6 января, любители хоккея начали с ночного просмотра финала молодёжного чемпионата мира, проходившего в Чехии. Пока одни смотрели прямую трансляцию на Первом канале, другие по ошибке включили телеканал Матч, на котором в это же время показывали памятный финал 2011 года, в котором россияне победили канадцев. Спутать было немудрено – сейчас в решающем матче сошлись те же команды. В этот раз россияне уступили. Первые зрители огорчились сразу, вторые только на следующий день осознали произошедшее. И только Сибири проигранный финал принёс радостные новости. Сразу после него президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что турнир в 2023 году состоится в Новосибирске и Омске, как и было запланировано ранее. И санкции WADA в отношении России на это решение повлиять не смогут.

С богом!

В ночь на вторник, 7 января, верующие и просто любители церковных торжеств отмечали один из главных православных праздников – Рождество Христово. Богослужения прошли во всех церквях Новосибирской области. Главный храм митрополии – Вознесенский собор – посетили около 3 тысяч человек. Те, кому не хватило места или времени, могли наблюдать за торжественным богослужением по телевизору – для верующих была организована прямая телетрансляция.

Бизнес прогорел

В среду, 8 января, в Искитиме загорелся крупный торговый комплекс. Больше сотни пожарных не могли справиться с огнём почти 15 часов. Площадь возгорания превышала 3 тысячи квадратных метров. На следующий день при разборе завалов выяснилось, что без жертв ЧП не обошлось – на территории комплекса был обнаружен труп мужчины. Пользователи соцсетей по традиции сразу стали строить предположения, что могло стать причиной пожара и кому он мог быть выгоден.

Не уследили

Четверг, 9 января, стал первым рабочим днём в году и одновременно предпоследним на этой неделе. Город будто бы резко вышел из каникулярной эйфории – количество событий возросло многократно.

Мэрии пришлось объяснять неудачное высказывание одной из сотрудниц о бесплатных услугах, которые городские власти предоставляют горожанам. Попытки вступиться за чиновницу привели к тому, что скандал пошёл на новый виток.

Впрочем, как выяснилось, следить надо не только за языком. В этот же день следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП в новосибирском аквапарке, а прокуратура начала проверку развлекательного комплекса. Силовикам предстоит разобраться, почему здесь едва не погиб 16-летний посетитель и можно ли было предотвратить трагедию.

Камбэк

Пятница, 10 января, вновь оказалась насыщенной спортивными и околоспортивными событиями. У футбольного клуба «Новосибирск» появился новый тренер. Ну, или относительно новый. Команду возглавил Сергей Кирсанов. Ранее специалист уже возглавлял новосибирский клуб и в целом добивался неплохих результатов, но далеко не все болельщики восторженно восприняли сообщение о его возвращении.

А вечером того же дня в ЛДС «Сибирь» новосибирская хоккейная команда принимала серьёзного противника – ярославский «Локомотив». Железнодорожники, одержавшие три победы подряд, рассчитывали продлить удачную серию. Но у новосибирских хоккеистов хватило мастерства и выдержки не позволить им это сделать. Матч закончился победой хозяев со счётом 2-1.

Очарование детства

Юная модель из Новосибирска покорила зрителей и жюри на Международной детской неделе моды в Китае. В конкурсе приняли участие несколько сотен детей со всего мира. Они выполняли различные конкурсные задания. Шестилетняя Екатерина Романова в традиционной русской шапке-ушанке не оставила равнодушным никого.

Последняя дистанция

Прошедшая неделя закончилась трагически. В воскресенье, 12 января, стало известно, что в субботу на горнолыжном курорте в Шерегеше погиб турист из Новосибирской области. По данным районной администрации Кемеровской области, 35-летний сибиряк развил слишком большую скорость на склоне и не справился с управлением. В результате мужчина наткнулся на собственную лыжу. Врачи боролись за жизнь новосибирца — его экстренно госпитализировали с большой кровопотерей. Однако спасти пострадавшего не удалось. Вечером того же дня лыжник скончался от полученных травм.

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

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