Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает
Подростковые банды

Лента новостей

Новосибирец погиб в Шерегеше, наткнувшись на лыжу при спуске

сегодня 14:42

Фото Pixabay

Житель Новосибирской области при падении упал на собственную лыжу; он скончался от травм в больнице.

Новосибирец погиб при спуске со склона в Шерегеше накануне, 11 января. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на источник пресс-службе Таштагольского районе Кемеровской области. Турист не справился с управлением, набрав слишком большую скорость, и наткнулся на собственную лыжу. Погибшему было 35 лет.

"Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок", — сообщили агентству в районной администрации.

Спасатели оперативно спустили пострадавшего вниз к машине скорой помощи. Врачи провели операцию в тот же день, однако к вечеру мужчина скончался от полученных травм.

В пресс-службе Таштагольского района выразили соболезнования семье погибшего новосибирца. Власти сообщили о готовности помочь в транспортировке тела.

Напомним, на прошлой неделе в Омске при спуске с горки на тюбинге погибла девушка.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

трагедия
Шерегеш
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

31140
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
24763
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
22803
Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Байкале
22472
Служебная собака вывела на преступника по следу на снегу
18874
Под Новосибирском пожарные тушат рынок
18251
Новосибирцев возмутило поведение семейной пары с ребёнком в метро
17923
«Детям это нравится»: «отрезанная» рука попалась ребёнку в яйце-сюрпризе