Новосибирец погиб в Шерегеше, наткнувшись на лыжу при спуске
Фото Pixabay
Житель Новосибирской области при падении упал на собственную лыжу; он скончался от травм в больнице.
Новосибирец погиб при спуске со склона в Шерегеше накануне, 11 января. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на источник пресс-службе Таштагольского районе Кемеровской области. Турист не справился с управлением, набрав слишком большую скорость, и наткнулся на собственную лыжу. Погибшему было 35 лет.
"Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок", — сообщили агентству в районной администрации.
Спасатели оперативно спустили пострадавшего вниз к машине скорой помощи. Врачи провели операцию в тот же день, однако к вечеру мужчина скончался от полученных травм.
В пресс-службе Таштагольского района выразили соболезнования семье погибшего новосибирца. Власти сообщили о готовности помочь в транспортировке тела.
Напомним, на прошлой неделе в Омске при спуске с горки на тюбинге погибла девушка.
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