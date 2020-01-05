Новосибирец погиб в Шерегеше, наткнувшись на лыжу при спуске

сегодня 14:42 Поделиться

Фото Pixabay

Житель Новосибирской области при падении упал на собственную лыжу; он скончался от травм в больнице.

Новосибирец погиб при спуске со склона в Шерегеше накануне, 11 января. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на источник пресс-службе Таштагольского районе Кемеровской области. Турист не справился с управлением, набрав слишком большую скорость, и наткнулся на собственную лыжу. Погибшему было 35 лет.

"Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок", — сообщили агентству в районной администрации.

Спасатели оперативно спустили пострадавшего вниз к машине скорой помощи. Врачи провели операцию в тот же день, однако к вечеру мужчина скончался от полученных травм.

В пресс-службе Таштагольского района выразили соболезнования семье погибшего новосибирца. Власти сообщили о готовности помочь в транспортировке тела.

Напомним, на прошлой неделе в Омске при спуске с горки на тюбинге погибла девушка.