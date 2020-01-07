Новосибирск: события 13 января

сегодня 06:01 Поделиться

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Первая полноценная рабочая неделя 2020 года даже без дополнительных выходных позволит сохранять праздничное настроение; в ночь с понедельника на вторник можно отметить старый Новый год, а в воскресенье — в честь Крещения нырнуть прорубь.

Только на первый взгляд понедельник, 13 января, кажется «днём тяжёлым». При ближайшем рассмотрении событийная повестка вполне себе размеренная. Хотя значимых мероприятий немало. Рассказываем, что происходит в столице Сибири сегодня, чтобы читатели Сиб.фм ничего не пропустили.

Трёхстороннее соглашение

Трёхстороннее соглашение по развитию железнодорожного транспорта в регионе подпишут сегодня губернатор Андрей Травников от лица правительства субъекта, руководство ОАО "Российские железные дороги" и власти Новосибирска. Документ предусматривает взаимодействие сторон по вопросам обеспечения стабильной работы пассажирского и грузового железнодорожного транспорта, исполнения экономических и социальных обязательств в сферах трудовых взаимоотношений, медицины и образования, а также улучшения экологической обстановки на территории Новосибирской области.

Соглашение рассчитано на 2020-2025 годы.

Торжественное подписание пройдёт в малом зале Правительства региона (Красный проспект, 18). Начало в 14:00.

Совещание на пляже

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть проведёт выездное совещание по строительству коллектора поверхностного водоотвода в зоне нового ЛДС.

Это один из ключевых объектов инфраструктуры многофункциональной ледовой арены (МФЛА). Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к МФЛА, включает коллектор ливневой канализации диаметром 1200 мм и общей протяжённостью 1894,5 м (в том числе сбросной участок протяжённостью 61,5 м).

Для прокладки коллектора запланировано строительство водопропускного сооружения, грунтовой насыпи и комплекса очистных сооружений.

Стоимость объекта – 1,4 млрд рублей. Исполнитель – ФГУП "СВЭКО".

Совещание пройдет на территории пляжа "Наутилус" в 15:00.

«Кураж» и «Сибирские переборы» зовут на «Рождественские встречи»

Районный праздник "Рождественские встречи" пройдёт сегодня в большом концертном зале КДЦ им. К. С. Станиславского. На большую концертную программу приглашают всех жителей и гостей Ленинского района.

Таинство и ощущение чуда будут царить на главной сцене культурно-досугового центра. Творческие коллективы КДЦ подарят зрителям сказочное представление. Его участниками станут образцовый танцевальный коллектив Release, детский образцовый театр танца "Хрустальный башмачок", народная цирковая студия "Веселая арена", образцовый хореографический ансамбль "Жемчужина", театр песни "Балагуры", образцовая вокальная шоу-студия "Кураж" и ансамбль народной музыки "Сибирские переборы".

Масштабный, полный радости праздник языком искусства расскажет о присутствии чуда в обычной жизни, о великой любви, наполняющей наш мир особым смыслом.

Начало в 15:00 по адресу: ул. Котовского 2а.

Вход – свободный.