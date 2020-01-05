Новые деньги появились в Новосибирске
Фото Банка России
Банк России выпустил памятные монеты 75-летию Великой Победы; помимо Новосибирска они появились в Барнауле, Томске и Кемерово.
В Новосибирске появились новые десятирублёвые монеты. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Памятные монеты выпустили специально к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Новые монеты выпустят также в Томске, Барнауле и Кемерово. Общий тираж — 5 миллионов штук. В пресс-службе банка добавили, что сделаны монеты не из драгоценного металла.
Выступающий кант будет с обеих сторон монеты. На оборотной стороне также присутствуют рельефное число "75", а рядом в две строки "1941" и "1945". Над годами также выбиты пятиконечная звезда и лавровая ветвь.
Напомним, 12 января Сиб.фм объяснял правила получения пособия по уходу за ребёнком.
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