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Новые деньги появились в Новосибирске

сегодня 17:46

Фото Банка России

Банк России выпустил памятные монеты 75-летию Великой Победы; помимо Новосибирска они появились в Барнауле, Томске и Кемерово.

В Новосибирске появились новые десятирублёвые монеты. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Памятные монеты выпустили специально к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Новые монеты выпустят также в Томске, Барнауле и Кемерово. Общий тираж — 5 миллионов штук. В пресс-службе банка добавили, что сделаны монеты не из драгоценного металла.

Выступающий кант будет с обеих сторон монеты. На оборотной стороне также присутствуют рельефное число "75", а рядом в две строки "1941" и "1945". Над годами также выбиты пятиконечная звезда и лавровая ветвь.

Напомним, 12 января Сиб.фм объяснял правила получения пособия по уходу за ребёнком.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Банк России
Новосибирск
монеты
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