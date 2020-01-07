Подростка цыганской внешности разыскивают за кражу вещей в Новосибирске

сегодня 07:21 Поделиться

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Парень украл одежду во время примерки в офисе Wildberries; предположительно, это молодой человек цыганской внешности.

Подросток обокрал салон интернет-магазина одежды Wildberries в Новосибирске 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД накануне, 12 января. Полиция просит помочь в поисках подозреваемого в краже.

Разыскивается молодой человек ростом около 170 сантиметров, около 17-20 лет на вид. Телосложение среднее. Одет был в спортивный костюм серого цвета, также на нём были чёрные куртка и ботинки. Предположительно, подозреваемый цыганской внешности.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в отделение полиции.

Напомним, в конце декабря прошлого года Сиб.фм нашёл преступника, который находился в розыске в Новосибирске.