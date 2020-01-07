Погода в Новосибирске 13 января: пасмурно, но без осадков
Фото Сиб.фм
В понедельник, 13 января, в Новосибирске ожидается пасмурной; в первый рабочий день новой недели осадков не ожидается.
Наступившая новая рабочая неделя в Новосибирске начнётся с пасмурной погоды. Ближе к ночи возможно пойдёт снег. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха 13 января днём -15...-16 градусов, ночью до 17 градусов мороза.
Ветер юго-западный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 6-7. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, в течение суток будет оставаться стабильным.
Напомним, 10 января стало известно о ребёнке, на которого обрушилась снежная масса.
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