Погода в Новосибирске 13 января: пасмурно, но без осадков

сегодня 07:01 Поделиться

Фото Сиб.фм

В понедельник, 13 января, в Новосибирске ожидается пасмурной; в первый рабочий день новой недели осадков не ожидается.

Наступившая новая рабочая неделя в Новосибирске начнётся с пасмурной погоды. Ближе к ночи возможно пойдёт снег. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха 13 января днём -15...-16 градусов, ночью до 17 градусов мороза.

Ветер юго-западный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 6-7. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, в течение суток будет оставаться стабильным.

Напомним, 10 января стало известно о ребёнке, на которого обрушилась снежная масса.