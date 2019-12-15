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"Понятия не имею, можно ли его пить": жительница Новосибирска продаёт самый дорогой в мире вермут

сегодня 10:31

Скриншот с сайта Авито

Сибирячка продаёт бутылку напитка за 3 миллиона рублей; он был произведён почти 40 лет назад.

Жительница Новосибирска продаёт бутылку вермута за 3 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Авито. Его изготовили в 1984 году, и раньше бутылка этого напитка стоила 4,2 рубля. Вермут произведёт на новосибирском комбинате. Более того, соответствует ГОСТу 7208-84.

Объявление на момент написания новости с сайта удалили, однако сохранённая копия сохранилась в кэше браузера. Корреспондент Сиб.фм связался с девушкой, продающей дорогой напиток.

"Да, он всё ещё у нас есть. Честно говоря, я понятия не имею, можно ли его пить. Если у вас есть три миллиона — скорее всего, вы такое не станете покупать. Но вы можете помочь нам погасить ипотеку", — объяснила сибирячка.

Вермут новосибирского производства, который продаётся на Авито, можно считать самым дорогим в мире — в открытом доступе не удалось найти аналогов со стоимостью, которая была бы приблизительно похожа.

Напомним, в декабре прошлого года новосибирец украл коньяк за 42 тысячи рублей и праздновал месяц.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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коллекции
Авито
Новосибирск
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