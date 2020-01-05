Пособие по уходу за ребёнком в 2020 году: кому выплачивается, размер и как правильно рассчитать

сегодня 13:27 Поделиться

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Пособие выплачивается на ребёнка до полутора лет; коротко о тонкостях получения пособия — в материале Сиб.фм.

Кому выплачивается

Отпуск по уходу за ребёнком длится до наступления трёхлетнего возраста. Однако пособие на этого ребёнка выплачивается не весь срок, а только до полутора лет. Выплаты может получить не только мать, в отличие от пособия по беременности.

Эти деньги может получать любой другой родственник. Бабушка, дедушка или отец — главное условие это фактический уход за ребёнком.

Также важно, что пособие даётся в том случае, если в момент ухода за ребёнком у родственника нет возможности работать.

Что касается более полного списка возможных получателей пособия, то он зафиксирован в Федеральном законе №83 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Среди них: родственники ребёнка, матери-военнослужащие по контракту, уволенные в связи с ликвидацией компании, матери, отцы, опекуны (в том числе студенты-очники) и родственники, не подлежащие обязательному страхованию.

Размер выплат

Существует общее правило, которое определяет сумму выплат пособия по уходу за ребёнком в большинстве случаев — 40% от среднего заработка. С 1 февраля 2020 года внесли некоторые изменения относительно размера пособия.

Минимальный размер выплаты по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет составит 3277,45 рублей. За вторым и следующими — 6554,89 рублей.

При этом с 1 января 2020 года определён максимальный размер пособия — 27984,66 рублей.

Как правильно рассчитать

Стандартная схема для расчёта размера выплаты по уходу за ребёнком основана на среднем заработке за два предыдущих года. Важно помнить, что он не должен превышать предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС. Это 815 тысяч рублей в 2018 году и 865 тысяч рублей — в 2019 году. Затем средний заработок необходимо разделить на число календарных дней, которые получатель отработал — не считаются отпуск по беременности, период ухода за ребёнком и другие случаи отпуска с сохранением заработной платы. Затем надо умножить получившиеся данные на 30,4. В итоге ещё раз умножить на 40%.