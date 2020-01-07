Топ-5 самых непонятных для иностранцев праздников, которые отмечают в России

сегодня 05:05 Поделиться

Фото с сайтов pixabay.com, kprfnsk.ru, sm-news.ru, архив Сиб.фм

В России есть праздники, которые совсем не понятны иностранцам; Сиб.фм перелистал календарь и выбрал топ-5 непонятных жителям других государств российских праздников.

Новый год по старому стилю отмечается 13 января; для иностранцев это не совсем понятно, что такое старый новый год. К тому же есть даты, которые, несмотря на то, что понятия канули в лету, но мы всё равно их отмечаем. Или странные обычаи, казалось бы совсем не совместимые с привычным укладом россиян.

5. Дни пионерии и комсомола

Ещё 30 лет назад Дни пионерии и комсомола отмечались в Советском Союзе достаточно широко. В День пионерии, который отмечался 19 мая, по всей стране проходили торжественные линейки, а мальчишки и девчонки шли по улицам городов с повязанными красными галстуками. Этой дате часто предшествовали субботники по сбору макулатуры или металлолома, различные концерты, участниками которых были школьники, занимающиеся в домах или дворцах пионеров. По такой же схеме 29 октября отмечался и День комсомола. Разве что, торжественные линейки заменялись комсомольским собранием, а концерты – выступлениями агитбригад. Сейчас немного странно получать поздравления от одноклассников и сокурсников с этими праздниками, однако, для большинства россиян тёплые слова в открытки вызывают ностальгические воспоминания.

4. Ночь на Ивана Купалу

Своими корнями День Ивана Купалу уходит в древние времена. Изначально он отмечался с наступлением – самой короткой ночи в году – с 23 на 24 июня. Однако с переходом на григорианский календарь, этот праздник, так же как и многие другие церковные даты перенесли на более поздний срок – 7 июля. В ночь на Ивана Купалу принято купаться в водоёмах, так как считалось, что вся нечисть уходит из воды. Также молодёжь прыгала через костры, чтобы языки пламени очистили тела от болезней. В это ночь искали цветок папоротника. Нашедший мог загадать любое желание, и оно обязательно бы исполнилось.

3. День России и День народного Единства

Эти две даты появились в российских календарях сравнительно недавно. День России впервые начали отмечать с 1991 года. Официально он называется День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. С 2002 он называется День России. День народного единства отмечается 4 ноября. В календаре праздничной эта дата стала в 200 году. Несмотря на прошедшее время, до сих пор эти праздники не понятны не только иностранцам, но и самим гражданам России.

2. Крещение

Окунаться в прорубь в 40-градусный мороз отважится далеко не каждый россиянин. Иностранцам и вовсе непонятен этот странный обычай. Они не понимают, почему после купания в проруби организм человека станет более здоровым и бодрым.

1. Старый Новый год

Старый Новый год отмечается с 13 на 14 января в тех странах, где произошёл переход с юлианского на григорианский календарь. По календарной традиции Рождество должно предшествовать Новому году. Кстати говоря, с 1 марта 2100 года разница между юлианским и григорианским календарями увеличится ещё на 1 день. Поэтому в 2101 году Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.

Напомним, 11 января Сиб.фм рассказал о самых значимых событиях в Новосибирской области в 2020 году.