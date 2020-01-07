У новосибирцев осталось два дня, чтобы пожаловаться на таксистов

сегодня 08:11 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Жаловаться на водителей такси, которые опаздывают на вызов или курят в салоне авто, предлагают новосибирцам в Роспотребнадзоре; звонки от населения принимаются до 15 января.

Горячая линия по по вопросам защиты прав потребителей в сфере услуг такси и каршеринга работает в Новосибирской области до 15 января. На звонки жителей отвечают специалисты регионального и федерального Роспотребнадзора.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, озвучить свои претензии к работе таксистов можно по номеру 8-800-350-5060 — каждый рабочий день с 10:00 до 17:00 часов (кроме пятницы), без перерыва, в пятницу — с 10:00 до 16:00 часов.

Кроме того, действует и телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора — он работает в круглосуточном режиме, без выходных дней. По номеру 8-800-555-49-43 можно можно позвонить бесплатно из любого населенного пункта страны.

«В рамках «горячей линии» не только потребители смогут получить консультации по защите своих прав в сфере услуг перевозки автомобильным транспортом, но и предприниматели смогут получить разъяснения по правилам оказания транспортных услуг населению», — уточнили в новосибирском Роспотребнадзоре.

Напомним, в октябре 2019 года из-за сильного снегопада в Новосибирске подскочили цены на такси.