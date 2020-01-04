Волонтёры нашли пропавшего без вести глухонемого жителя Новосибирской области
Фото "Лиза Алерт Новосибирск"
Инвалида из Бердска объявили в розыск в субботу; его нашли живым на следующий день.
Глухонемого жителя Бердска Кирилла Лобанова нашли живым волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сегодня, 12 января. Об этом объявили в сообществе отряда в социальной сети "ВКонтакте". Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Мужчина пропал без вести рано утром в субботу, 11 января. Родственники Кирилла Лобанова начали беспокоиться, так как он нуждается в медицинской помощи и должен регулярно принимать препараты.
Подробностей поисковой операции в "Лиза Алерт" не сообщили. Известно лишь то, что пропавшего помогли найти очевидцы.
Напомним, ранее Сиб.фм составил список самых громких поисковых операций 2019 года.
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