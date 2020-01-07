Афера на 9 миллионов рублей: 18 сибирячек получили выплаты за «призрачных» детей
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Женщины сообщили в ЗАГС недостоверную информацию о рождении ребёнка в домашних условиях; ущерб от их действий превысил 9 миллионов рублей.
Жительницы Красноярского края зарабатывали на «несуществующих» детях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Установлено, что 18 сибирячек сообщили в ЗАГС информацию о рождении детей в домашних условиях, подтвердив это ложными свидетельскими показаниями. Полученные обманным путём документы женщины предоставили в пенсионный фонд и незаконно получили материнский капитал за «выдуманных» детей.
Общий ущерб от их противоправных действий превысил 9 миллионов рублей.
Напомним, 12 января Сиб.фм рассказывал, кому выплачивается пособие по уходу за ребёнком.
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