Афера на 9 миллионов рублей: 18 сибирячек получили выплаты за «призрачных» детей

сегодня 12:56 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Женщины сообщили в ЗАГС недостоверную информацию о рождении ребёнка в домашних условиях; ущерб от их действий превысил 9 миллионов рублей.

Жительницы Красноярского края зарабатывали на «несуществующих» детях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что 18 сибирячек сообщили в ЗАГС информацию о рождении детей в домашних условиях, подтвердив это ложными свидетельскими показаниями. Полученные обманным путём документы женщины предоставили в пенсионный фонд и незаконно получили материнский капитал за «выдуманных» детей.

Общий ущерб от их противоправных действий превысил 9 миллионов рублей.

Напомним, 12 января Сиб.фм рассказывал, кому выплачивается пособие по уходу за ребёнком.