Бои по правилам ММА пройдут в новосибирской «Подземке»

сегодня 08:30 Поделиться

Фото предоставлено организаторами международного чемпионата по боям ММА «RUBKA Open Fighting Championship».

Бизнесмен, инженер, учитель и профессиональные бойцы встретятся в клетке в бескомпромиссных боях по правилам ММА; организаторы обещают зрителям и участникам непередаваемые эмоции.

Международный чемпионат по боям ММА «RUBKA Open Fighting Championship» пройдёт в новосибирском лофт-парке «Подземка» 19 января. Об этом Сиб.фм сообщили организаторы мероприятия.

В боях традиционно принимают участие как титулованные спортсмены, так и любители, владеющие техникой и боевыми приёмами.

«Это могут быть бизнесмены, инженеры, учителя, кто угодно, — уточнили организаторы. — RUBKA даёт возможность молодым профессионалам заявить о себе огромной аудитории и улучшить свой боевой рекорд для дальнейшей карьеры в организациях мирового уровня. Любители получают возможность проверить свои силы и получить мотивацию для дальнейшего занятия единоборствами и спортом в целом. Зрители же, несомненно, получат непередаваемые эмоции».



Бои пройдут в лофт-парке «Подземка» по адресу Красный проспект, 161. Сбор зрителей в 17:30, начало — в 18:00.



Напомним, в декабре священник Александро-Невского собора отслужил молебен для спортсменов Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Новосибирской области.