Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает
Подростковые банды

Лента новостей

Бои по правилам ММА пройдут в новосибирской «Подземке»

сегодня 08:30

Фото предоставлено организаторами международного чемпионата по боям ММА «RUBKA Open Fighting Championship».

Бизнесмен, инженер, учитель и профессиональные бойцы встретятся в клетке в бескомпромиссных боях по правилам ММА; организаторы обещают зрителям и участникам непередаваемые эмоции.

Международный чемпионат по боям ММА «RUBKA Open Fighting Championship» пройдёт в новосибирском лофт-парке «Подземка» 19 января. Об этом Сиб.фм сообщили организаторы мероприятия.

В боях традиционно принимают участие как титулованные спортсмены, так и любители, владеющие техникой и боевыми приёмами.
«Это могут быть бизнесмены, инженеры, учителя, кто угодно, — уточнили организаторы. — RUBKA даёт возможность молодым профессионалам заявить о себе огромной аудитории и улучшить свой боевой рекорд для дальнейшей карьеры в организациях мирового уровня. Любители получают возможность проверить свои силы и получить мотивацию для дальнейшего занятия единоборствами и спортом в целом. Зрители же, несомненно, получат непередаваемые эмоции».

Бои пройдут в лофт-парке «Подземка» по адресу Красный проспект, 161. Сбор зрителей в 17:30, начало — в 18:00.

Напомним, в декабре священник Александро-Невского собора отслужил молебен для спортсменов Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Новосибирской области.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

ММА
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

45484
"Неужели трудно лифчик надеть?": подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
31788
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
31542
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
24953
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
23400
Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Байкале
21616
Новосибирцев возмутило поведение семейной пары с ребёнком в метро
18923
Под Новосибирском пожарные тушат рынок