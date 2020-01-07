Долгое ожидание спасателей назвали возможной причиной гибели лыжника в Шерегеше

сегодня 13:10 Поделиться

Фото со страницы Алексея Емельяненко в социальной сети «ВКонтакте», из группы ГК «Шерегеш» в социальной сети «ВКонтакте»

Администрация горнолыжного курорта Шерегеш прокомментировала смерть новосибирца на склоне; одной из возможных причин назвали долгое ожидание спасателей.

Длительное ожидание спасателей могло стать одной из причин гибели лыжника из Новосибирска на лыжном склоне курорта Шерегеш 11 января. Мужчина наткнулся на собственную лыжу и получил травму. Об этом Сиб.фм рассказал представитель администрации курорта.

35-летний Андрей Емельяненко вместе с братом Алексеем катался на лыжах, когда произошла трагедия. Алексей обнаружил родственника лежащим на снегу, у него было сильное кровотечение.

«Всё очень похоже на то, что спасатели просто не успели. В субботу на "Комсомолке" лыжник получил рану с большой кровопотерей, отчего и умер уже в больнице. А долгое ожидание спасателей связано с неправильной организацией работы спасательного поста ГКУ КО "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области"», – рассказал представитель курорта Шерегеш.

В администрации ГК Шерегеша уточнили – пост спасателей находится на вершине горы, чтобы добраться до пострадавшего, нужно много времени.

«Давайте считать: 3-5 минут спуститься до "Булочки", 7 минут подняться на "Булочке", 10 минут подняться на "Комсомолке" и 1-2 минуты добраться до пострадавшего. Итого – 20-24 минуты реакции!» – посчитали там.

Напомним, за жизнь 35-летнего лыжника боролись медики, но спасти пострадавшего не удалось.