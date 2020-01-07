Две девочки погибли после падения с 17 этажа в Новосибирске
фото из архива Сиб.фм
Прибывшие медики констатировали смерть обеих; очевидцы сообщают, что упали дети с высоты 17-го этажа.
В Октябрьском районе Новосибирска две девочки разбились насмерть после падения с большой высоты. Видео опубликовал подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Они упали с одного из верхних этажей дома № 162/1 на улице Добролюбова. Медики констатировали смерть у обеих, падение произошло примерно с высоты 17-го этажа», – пишет автор ролика.
Напомним, 8 января пенсионерка выпала из окна девятого этажа в Искитиме.
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